LIVE AGROtic 2020 – Qual o perfil do agricultor digital atual? (Palestras)

Palestras da terceira live realizada no dia 15 de setembro

Além dos grandes grupos que têm direcionamento estratégico para investimentos em inovação, no campo há agricultores que usam diariamente a tecnologia em níveis variados. Pesquisa da McKinsey mostra, por exemplo, que o futuro da agricultura tem um componente digital muito forte. E há os que apostam que esse comportamento se intensificará após a pandemia do coronavírus. Abordaremos também a Ateg Assistência Técnica e Gerencial, metodologia própria do Senar

Convidados

Fabio Salvaia | Especialista em Agricultura de Precisão da Coplacana

Joaci Medeiros | Coordenador Técnico do Instituto CNA (baixar apresentação)

José Rodrigues da Costa Neto | Analista de Infraestrutura da Coopavel

Moderador

Otavio Celidonio | Coordenador do Agrihub Space

Para mais informações: https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/live-agrotic-2020/