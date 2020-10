LIVE AGROtic 2020 – Previsão Climática: Desafios e Soluções (Palestras e Perguntas)

A influência do clima na agricultura deve ser profundamente estudada a fim de conhecer a particularidade de cada região, as condições de adaptações das plantas e o seu papel na economia da agricultura. A adoção de novas técnicas de medição, e de prevenção a alterações climáticas é fundamental para a produtividade brasileira. Essa Mesa vai tratar o estado da arte das tecnologias e técnicas para a melhoria do acompanhamento das questões climáticas no Brasil.

Palestras

PUBLICIDADE

Perguntas

Convidados

João Castro | Gerente de Produto do Agroclima Pro

Pedro Leite da Silva Dias | Professor do Depto de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas

Silvio Steinmetz | Pesquisador da Embrapa Clima Temperado (Abaixar apresentação)

Moderador

Felipe Pilau | Professor Doutor Departamento de Engenharia de Biossistemas Área de Física e Meteorologia ESALQ – USP

Para mais informações: https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/live-agrotic-2020/