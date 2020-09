LIVE AGROtic 2020 – Avançam as soluções da Conectividade Terrestre (Perguntas)

A conectividade é frequentemente relacionada como o principal obstáculo para o avanço da agricultura digital. As operadoras têm investido fortemente nessa área e tentam chegar ao fazendeiro com recursos dentro do espectro que possuem. Muitas vezes elas estão avançando também no campo de soluções e serviços. Qual o estágio que se encontram e como podem evoluir?

Convidados

Alexandre Dal Forno | Head de Marketing Corporativo & IoT da TIM Brasil

Diego Aguiar | Head de IoT, Big Data e Inovações B2B da Vivo

Eduardo Polidoro | Diretor de Negócios de IoT da Claro

Paulo Bernardocki | Diretor de Soluções e Tecnologia para a Ericsson Latam South

Moderadora

Wanise Ferreira | Jornalista

