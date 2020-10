LIVE AGROtic 2020 – As novas políticas públicas e de financiamento da Inovação no Campo (Palestras e Perguntas)

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Palestras e perguntas da oitava live realizada no dia 17 de setembro

Será feita uma avaliação da política e refinanciamento do agro, sancionada pelo Presidente Jair Bolsonaro, em 8 de abril deste ano. Uma avaliação sobre o uso do Fust (Fundo de Universalização das Telecomunicações) para financiar a conectividade rural e as diferentes linhas de crédito existentes.

Palestras

PUBLICIDADE

Perguntas

Convidados

Daniela Martins | Gerente de Relações Institucionais e Governamentais do SindiTelebrasil

Dep. Alceu Moreira | Presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA)- (MDB/RS)

Giovana Araújo | Sócia-líder de Agronegócio da KPMG no Brasil

Octaciano Neto | Industry Partner Agronegócio na EloGroup

Moderadora

Tatiana Fiuza | Sócia da consultoria Vlinder Estratégias para Inovação

Para mais informações: https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/live-agrotic-2020/