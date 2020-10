LIVE AGROtic 2020 – Agricultura 4.0: aplicações e transformação digital (Perguntas)

As aplicações da tecnologia no campo são tão diversas quanto o universo agro, que convive com biomas diferentes, áreas territoriais extensas, vários tipos de solo e oscilações climáticas. Para explorar melhor esse mundo de apps e soluções para o agro, empresas do agro investiram em um processo de transformação digital. O que é possível alcançar com isso, quais as aplicações possíveis e quais os resultados obtidos?

Convidados

André Koji Fukugauti | Gerente de Projeto da área de inovação aberta da Divisão Agrícola da Bayer na América Latina.

Fábio Marques | Gerente de Novos Negócios da CCAB Agro & Bioline Latam

Joel Soares Alves da Silva | Diretor de Operações da Jalles Machado

PUBLICIDADE

Moderador

Uriel Rotta | Sócio Gestor da Stracta Consultoria e WBGI

Para mais informações: https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/live-agrotic-2020/