LIVE AGROtic 2020 – A inovação e os desafios globais da agropecuária

Palestas da primeira live realizada no dia 14 de setembro

A agropecuária brasileira vive um momento de constante busca de produtividade, com necessidade de redução de custos médios de produção, desafios climáticos a serem enfrentados e o imperativo de se manter competitiva internacionalmente. Isso em um momento que dois grandes blocos EUA X China se contrapõe no cenário mundial. Como as inovações tecnológicas podem ajudar a alcançar essas metas?

Convidados

Cleber Oliveira | Diretor de Inovação do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento

João Roberto Spotti Lopes | Vice-diretor da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ/USP)

Matheus Ferreira | Coordenador de Inovação do Senar

Moderador

Sérgio Barbosa | Gerente Executivo da EsalqTec

Para mais informações: https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/live-agrotic-2020/