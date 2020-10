LIVE AGROtic 2020 – A agricultura de precisão na gestão, manejo e monitoramento da lavoura (Palestras e Perguntas)

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Palestras e perguntas da decima live realizada no dia 18 de setembro

A tomada de decisões em uma fazenda está cada vez mais assertiva e baseada em dados online que cobrem uma série de atividades, como clima, umidade do solo, condições ideais para irrigação, pulverização e outras informações. Softwares de gestão inteligente e ferramentas de monitoramento já são realidades no campo. As políticas de estímulo e profissionalização dos governos

Palestras

PUBLICIDADE

Perguntas

Convidados

Lucas Marcolin | Gerente de Comercialização Digital Farming BASF

Leonardo A. Angeli Menegatti | Fundador da Inceres

Luciano Loman | Diretor Geral da Metos Brasil

Moderador

Bernhard L. Kiep | Agropecuarista; Executivo e Investidor de várias startups no mundo Agro

Para mais informações: https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/live-agrotic-2020/