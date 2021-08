LinkedIn chega a 50 milhões de usuários no Brasil

Após dez anos no Brasil, o LinkedIn ultrapassou 50 milhões de usuários no país, que detém crescimento médio de 14% ao ano na plataforma. A comunidade brasileira é a quarta maior do mundo na rede, ficando atrás apenas de Estados Unidos, Índia e China.

A receita da rede social atingiu 10 bilhões de dólares no último ano fiscal, um aumento de 27% se comparado ao ano anterior. Desde a aquisição pela Microsoft, em 2016, a receita da empresa quase triplicou. O mercado fora dos Estados Unidos, incluindo o Brasil, impulsionou praticamente metade desse crescimento.

PUBLICIDADE

Com 130 novos usuários na plataforma por minuto, o LinkedIn registrou também crescimento no engajamento no mundo. A plataforma obteve um aumento de 35% nas conversas públicas na comparação ano a ano. No compartilhamento de conteúdo esse crescimento foi de 29%.

Em 2021, a rede lançou diversas funcionalidades como o Cover Story, que permite a apresentação por vídeo no perfil. Houve também a chegada das Páginas de Serviço para freelancers e proprietários de pequenos empreendimentos, Modo de Criação para produtores de conteúdo e campo para pronomes. Estas ferramentas se somam aos recursos de vídeo, enquete, lives, newsletters e eventos virtuais que já estavam disponíveis. (Com assessoria de imprensa)