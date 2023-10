Ligga vai expandir no Paraná utilizando rede da V.tal

A Ligga contratou a V.tal para ampliar sua oferta de banda larga no estado no Paraná. Pelo acordo anunciado hoje, 20, a operadora poderá comercializar banda larga pela rede neutra em 300 cidades. Mas também poderá avançar a outros estados, caso interesse, uma vez que o contrato autoriza a comercialização para todos os 22 domicílios cobertos (homes passed, ou HPs) da detentora de infraestrutura.

Nas cidades de Curitiba e Londrina, onde a Ligga já atua no varejo B2C (Business to Consumer), a rede da V.tal complementará a rede própria da operadora, que contará com mais de 870 mil HPs. Já em Cascavel e Guarapuava, a Ligga iniciará sua atuação no varejo B2C utilizando exclusivamente a rede da V.tal, que conta com cerca de 185 mil HPs. No segmento B2B (Business to Business), a operadora já atua em todos os 399 municípios do estado.

Para a Ligga, utilizar a rede neutra de FTTH possibilita a expansão de sua área de cobertura sem a necessidade de construção de rede própria, de forma rápida.

“O uso compartilhado de redes neutras de fibra óptica irá nos permitir, neste primeiro momento, completar o mapa do Paraná e levar acesso à internet de alta velocidade, baixa latência e alta estabilidade, aliado ao diferencial de serviços e ofertas que temos. Esse movimento consolida ainda mais a nossa presença regional, como sendo o maior provedor local responsável direto pela conectividade e transformação digital do Estado”, afirma Rafael Marquez, Chief Revenue Officer da Ligga (na foto no topo da página).

O lançamento do serviço nas novas regiões se dará ainda no mês de outubro, com a ativação dos primeiros clientes e abre espaço para conversas sobre a viabilização de infraestrutura para o 5G entre as empresas, o que ampliará também a carteira de serviços da Ligga, que já tem a concessão para atuar com a tecnologia móvel de última geração no Paraná, além de São Paulo e toda a região Norte do país.

“Saber que, além da qualidade e capilaridade da nossa rede, a escolha pela V.tal está apoiada na economia compartilhada, que maximiza o retorno sobre o investimento e atesta as melhores práticas em ESG, nos dá a certeza que estamos construindo um importante pilar para o avanço da digitalização no Brasil”, diz Pedro Arakawa, Vice-Presidente de Negócios da V.tal. (Com assessoria de imprensa)