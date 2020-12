Liberty mira unidades de Colômbia e Equador da Telefónica

A Liberty Latin America esteve em conversas com a Telefónica para uma aquisição potencial dos negócios do grupo espanhol Telefónica na Colômbia e no Equador. Ainda assim, as negociações estão em estágio inicial. Também, há outras empresas interessadas nas unidades.

A dona da Vivo passa por uma massiva reestruturação e vem se desfazendo de suas unidades na América Latina para focar em seus negócios principais: Brasil e Europa.

Em julho deste ano, a Telefónica vendeu sua unidade de Costa Rica para a Liberty pelo valor de US$ 425 milhões depois que o plano de fechar negócio com a Millicom caiu. Outras operações na América do Sul e Central foram transferidas para Millicom e América Móvil. Restam ainda as unidades de Argentina, Brasil, Chile, Peru, Colômbia, México, Equador, Uruguai e Venezuela.

Por sua vez, a Liberty Latin America tem se expandido a partir de aquisições. Um mês atrás, a empresa completou a compra de duas unidades da AT&T. (Com agências internacionais)