Liberação do 5G Standalone em todas as capitais deve ser prorrogada mais uma vez

Segundo Moisés Moreira, vice-presidente da Anatel, haverá liberação do espectro para o 5G Standalone em Curitiba, Salvador e Goiânia a partir de 16 de agosto, mas deve haver atraso ao menos em Manaus e Belém.

O Gaispi vai decidir na sexta-feira, 12, se prorroga novamente a data limite para liberação do 5G Standalone em todas as capitais.

Segundo Moisés Moreira, vice-presidente da Anatel e presidente do grupo que supervisiona a limpeza do espectro de 3,5 GHz no país, o trabalho da Siga Antenado (EAF) pode não terminar em agosto, como previsto, por conta de atrasos na instalação de filtros de estações profissionais de satélite.

“Algumas cidades, como Manaus e Belém, devem atrasar. Se além dessas tiver outras duas ou três capitais previstas para terem a limpeza concluída só no final de agosto, por segurança, considero que é melhor pedir logo a prorrogação de mais 60 dias no prazo”, contou ao Tele.Síntese.

Atualmente, Distrito Federal, São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), João Pessoa (PB) e Porto Alegre (RS) contam com a faixa de 3,5 GHz liberada para uso de Claro, Vivo e TIM. Todas as operadoras informam que já ativaram o 5G Standalone na faixa.

Na sexta-feira o Gaispi deve aprovar também a liberação da frequência nas capitais Salvador (BA), Curitiba (PR) e Goiânia (GO), onde o 5G SA poderá ser ligado em 16 de agosto.

Ou seja, até 16 de agosto, apenas oito das 27 capitais terão o espectro liberado. Por isso, Moisés pediu uma lista do progresso do trabalho nas demais cidades. “Estou pedindo para a EAF dizer quais capitais não consegue entregar com o espectro limpo ainda em agosto. E então vamos deliberar o tema para enviar ao Conselho Diretor”, acrescenta.

A reunião de sexta estava prevista para acontecer amanhã, quarta-feira, mas a Siga Antenado iniciou os testes de verificação de interferências na tarde de hoje nestas cidades. Moreira considera pouco tempo para ter uma análise conclusiva das interferências, por isso determinou adiamento para o fim da semana.

Outra cidade onde a Siga Antenado começou o trabalho de instalação de filtros em estações FSS foi o Rio de Janeiro (RJ). Mas o presidente do Gaispi diz que o último relato é de que ali não existem ainda condições de liberar o sinal para a próxima semana. “Mas acredito que será liberado ainda em agosto”, disse.

