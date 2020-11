LGPD: Microsoft 365 passa a armazenar localmente dados de clientes

A Microsoft avisou hoje, 18, que a suíte de produtividade 365 armazenará dados clientes no Brasil. Isso inclui os principais serviços em nuvem, como Exchange Online, SharePoint Online e One Drive for Business. Mídia, imagens e dados de gravação de bate-papos do Microsoft Teams também serão armazenados no país.

A medida foi tomada para adequar o serviço à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A medida ajudaria a atender as necessidades regulatórias, de segurança e de conformidade das empresas que contratam o serviço também.

PUBLICIDADE

A mudança estava prevista no plano “Microsoft Mais Brasil’, que consiste em um compromisso anunciado pela empresa em 20 de outubro. Um dos pilares do plano é a expansão da infraestrutura nuvem, o que inclui a implementação de um data center com sede no Rio de Janeiro.

Também o Microsoft 365 Multi-Geo estará disponível na nova geografia do Brasil até o primeiro trimestre de 2021. Esse serviço permite que os clientes configurem as geografias onde seus dados de usuário do Microsoft 365 são armazenados em um único local. A empresa ainda afirmou que irá estender seus serviços em 2021.

Dentre clientes da Microsoft está a Controladoria Geral Da União (CGU) que passará a ter seus principais dados de clientes armazenados localmente nas próximas semanas. (Com assessoria de imprensa)