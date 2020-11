LG anuncia mudanças organizacionais e saída de CEO

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Dentre as mudanças, está a maior segmentação das divisões de eletrodomésticos e aparelhos de ar-condicionado. O objetivo é aumentar a responsabilidade direta de funcionários nas áreas em crescimento

A LG Electronics anunciou hoje, 26, uma série de mudanças organizacionais na empresa que seguem a aposentadoria do atual presidente e CEO da Home Appliance & Air Solutions Company, Dan Song. Ele ocupava o cargo desde 2016. A partir de dezembro de 2020, a cadeira passará a pertencer a Lyu Jae-cheol, que trabalha na empresa há 32 anos e comanda o negócio de eletrodomésticos desde 2016. As medidas anunciadas entrarão em vigor em janeiro de 2021.

Uma das mudanças consiste em uma maior segmentação do departamento de Home Appliance & Air Solutions Company. Refrigeradores e secadores terão divisões diferentes sob o comando do H&A Living Appliance Business, setor de eletrodomésticos. Enquanto isso, o Air Solutions receberá uma divisão separada dentro do Sistema de Ar-Condicionado. A empresa justifica que essas divisões irão trazer aos funcionários maior “gerenciabilidade” e responsabilidade direta sob categorias em crescimento.

PUBLICIDADE

A sul-coreana também irá abrir uma nova unidade no Vale do Silício, Califórnia, o American Innovation Center para encontrar e promover novas oportunidades de negócio. Somado a isso, o Business Incubation Center deverá auxiliar na adoção de novas ideias e no crescimento de outras empresas.

Outros novos centros de inovação da LG são o New Display Lab e o iLab. O primeiro, uma ramificação do centro de pesquisa Materials & Devices Advanced Research Center, terá como foco a aceleração da tecnologia Micro LED. Já o iLab servirá para o desenvolvimento de tecnologias criativas, utilizando os métodos de startups que conseguem ser comercializados de forma rápida.

Por fim, o Customer eXperience (CX) Lab terá contará com comunicação direta com o CEO. O laboratório será local de estudo para entender como o design afeta a interação entre o usuário e o produto. (Com assessoria de imprensa)