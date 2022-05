Levar o acesso à agenda ESG aos médios produtores é o desafio

Levar o acesso à implementação da agenda (ESG) por pequenos e médios produtores é o maior desafio do momento, defendeu, nesta quinta-feira, 12, o chefe geral da Embrapa Territorial, Gustavo Spadotti, em debate no AGROtic 2022. Segundo ele, os grandes proprietários têm condições financeiras, de mão de obra e acesso às tecnologias e podem atender as exigências do mercado externo. Mas o mercado interno ainda é abastecido pelos médios produtores, além dos grandes.

“Os produtores médios têm as dificuldades dos grandes e estão achatados e o desafio é como adaptar a agenda de ESG para eles”, disse. Spadotti acredita que se as exigências que são feitas para os grandes produtores forem feitas replicadas para os médios produtores do dia para a noite, eles não vão conseguir atendê-las.

Para Spadotti, deve-se adotar uma agenda progressiva escalonada para que o médio produtor tenha capacidade para se adequar às exigências, por prazos pré-estabelecidos.

O chefe da Embrapa alerta também que, na adoção das práticas ESG, os custos de produção aumentam e podem se refletir no preço do alimento, que já vem sendo inflacionado com os custos de combustíveis e insumos. “Tenho certeza de que na adoção de exigências escalonadas, os produtores médios poderão se adaptar às agendas ESG, sem implicar aumento de preços”, disse.

