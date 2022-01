Leonardo de Morais assume área de relações com o governo da Vestas

O ex-presidente da Anatel, Leonardo de Morais, deu uma guinada na carreira. Depois de quase duas décadas dedicadas ao setor de telecomunicações, ele foi convidado pela empresa de energia Vestas a comandar a área de relações com o governo na América Latina – e aceitou. Ele ficará locado em escritório em Brasília (DF).

Ontem à noite, Morais comentou nas redes sociais a novidade. “Precisamos não apenas de uma recuperação econômica, como uma recuperação econômica verde”, afirmou no post. O executivo se diz pronto para contribuir para o desenvolvimento sustentável. Ele deixou o posto na Anatel em 4 de novembro, ao fim do mandato, logo após a realização do leilão 5G.

Leonardo de Morais tem formação em Ciências Econômicas e é mestre em Economia pela Universidade de Brasília, onde também atuou como professor. Euler foi servidor de carreira na Anatel de 2006 a 2021. Presidente da Agência desde 2018, teve atuação destacada ao liderar o processo do leilão do 5G no Brasil e a modernização do arcabouço regulatório do setor de telecomunicações.

A chegada de Euler ao time da Vestas é mais um passo da companhia em direção ao seu crescimento no mercado latino-americano. Recentemente, a empresa, maior fabricante de turbinas eólicas onshore e offshore do mundo, anunciou que a região LATAM passa a ser única e consolidada reportando-se diretamente à sua matriz, na Dinamarca. A partir de janeiro, os países da América Latina reportarão diretamente ao presidente da Vestas na região, Eduardo Ricotta (ex-Ericsson).

