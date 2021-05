Lenovo bate recorde de faturamento com crescimento no celular

Vendas de celulares dispararam 86% no quarto trimestre do ano fiscal encerrado em março

A Lenovo bateu seu recorde na arrecadação de receita no ano fiscal 2020/2021, encerrado em março. A rubrica atingiu US$ 60 bilhões, o que representa US$ 10 bilhões a mais do que o período anterior. O lucro da empresa cresceu mais de 70%, chegando a US$ 1,2 bilhões de lucro líquido

No quarto trimestre, a companhia teve um crescimento de 48% da receita em relação ao mesmo período do ano passado. A receita chegou a US$ 15,6 bilhões, conforme o balanço da empresa, divulgado hoje, 27. A empresa registrou aumento de de 512% do lucro líquido no último trimestre, um total de US$ 260 milhões.

O setor de Negócios Móveis atingiu um crescimento de 86% na receita no quarto trimestre em relação ao ano anterior. Com isso, a receita ficou em US$ 1,54 bilhões, um recorde desde a aquisição da Motorola, e lucro antes de taxas de US$ 21 milhões. A Lenovo informou que a expansão foi impulsionada pela crescimento de três dígitos nas vendas de smartphones. Isso, em parte, devido à chegada de produtos 5G no mercado da Ásia do Pacífico, América do Norte e Europa. Na América Latina, o marketshare da empresa chegou a um recorde de 21%.

A categoria de PC e Dispositivos Inteligentes obteve a maior receita dos setores. Arrecadou receita de US$ 12,4 bilhões, um acréscimo de 46% na lucratividade, se comparado ao quarto trimestre do ano passado.

A receita do Grupo Data Center cresceu 73% de ano-a-ano e alcançou US$ 1,6 bilhões, enquanto a lucratividade melhorou em 4,4%. Por fim, o segmento de Transformação obteve acréscimos de receita de 44% em software, 45% em soluções e quase 100% em serviços gerenciados. (Com assessoria de imprensa)