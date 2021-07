Leilão do 5G pode ficar para outubro, diz MCom

Segundo José Afonso Cosmo Júnior, Secretário de Telecomunicações Substituto do Ministério das Comunicações, Anatel vai analisar a devolutiva do TCU rapidamente

O Ministério das Comunicações voltou a falar hoje, 21, sobre as prováveis datas de realização do leilão de espectro para redes 5G. Segundo José Afonso Cosmo Júnior, Secretário de Telecomunicações Substituto do Ministério das Comunicações, o relatório da área técnica do TCU será entregue dia 7 de agosto, um sábado, para o gabinete do ministro Raimundo Carreiro.

O ministro já se comprometeu a analisar a questão até o dia 18 de agosto, quando coloca em votação no plenário da Corte de Contas. Se aprovado sem mudanças, o texto é então encaminhado à Anatel. “Em meados de setembro, no máximo início de outubro, acontece o leilão”, afirmou Cosmo Júnior. Ele participou nesta quarta de painel no evento Abinee Tec 2021.

Na semana passada, o ministro Fábio Faria informou que havia negociado com a Anatel a apreciação do edital devolvido pelo TCU em uma semana.