Leilão do 5G movimenta R$ 47,2 bilhões

O valor do certame ficou abaixo do esperado pela Anatel e pelo MCom. A expectativa era arrecadar R$ 49,7 bilhões

O leilão do 5G movimentou R$ 47,2* bilhões. Ao todo, foram 43 lotes arrematados. O resultado do certame das quatro faixas de frequência foi divulgado sexta-feira, 5, pela Anatel durante entrevista coletiva. Apesar de o valor ter sido comemorado, tanto pela agência quanto pelo Ministério das Comunicações (MCom), ficou abaixo do esperado: a expectativa era R$ 49,7 bilhões. A disputa envolveu 15 empresas e marcou a entrada de seis novas (Cloud2You, Winity, Brisanet, Consórcio 5G Sul, Neko Serviços e Fly Link) no setor de telefonia móvel.

“A Anatel já fez o leilão do 3G, leilão do 4G, privatização da Telebras e, juntando todas essas, não deu o valor do leilão do 5G. Superou todas as nossas expectativas e chegamos no valor final de R$ 46,8 bilhões que já foram leiloados. Grande parte desse valor será para investimentos. A gente só tem a comemorar”, declarou o ministro das Comunicações, Fábio Faria.

PUBLICIDADE

Faria também comemorou a chegada de seis novas operadoras de internet móvel no mercado nacional. “Este é o segundo maior leilão da história do Brasil em termos financeiros, ficando atrás apenas do leilão do pré-sal”, disse.

Os vencedores de cada faixa de radiofrequência ficarão responsáveis por uma contrapartida. As faixas de 3,5 GhZ e 26 GhZ são exclusivas para o 5G, e o compromisso é levar a tecnologia a todas as capitais até julho de 2022. As de 700 MHz e de 2,3 GHz, compatíveis com quinta geração de internet móvel, serão usadas inicialmente para expandir o 4G pelo país.

O conselheiro da Anatel, Emmanoel Campelo, disse que a equipe considera o leilão do 5G bem-sucedido de “todas as maneiras possíveis”. “Se pegarmos os compromissos para as escolas, o leilão vai permitir um valor de investimentos para conexão das escolas de R$ 3,1 bilhões”, destacou.

A faixa 26 GhZ, que exige que as empresas conectem as escolas de ensino básico do país, ficou abaixo da expectativa. O governo esperava arrecadar, no mínimo, o dobro valor.

“Pela primeira vez temos a garantia de que todos os valores arrecadados nesse leilão serão usados para boas práticas para a população”, destacou Faria.

Confira os valores por faixa na tabela abaixo:

*O valor foi atualizado pela própria Anatel após a publicação dessa reportagem

PUBLICIDADE