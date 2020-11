Leilão de ativos da Oi: confirmada venda das Torres à Highline e do data center à Piemonte

Sem propostas concorrentes, a Titan Venture Capital, subsidiária da instituição financeira global Piemonte Holding saiu vendedora hoje, 26, do leilão da UPI (Unidade Produtiva Isolada) de Data Center do Grupo Oi. Também a Highline arrematou as UPI Torres.

As 14h40, foi aberto o único envelope de proposta pelo data center, em audiência virtual realizada na 7ª Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro sob a coordenação do juiz Fernando Viana. O magistrado homologou a proposta com os pareceres favoráveis dos representantes do Ministério Público, o promotor Leonardo Marques, e do Administrador Judicial, a advogada Samantha Mendes Longo.

De acordo com o edital da UPI Data, o preço mínimo de venda para UPI Data Center é de R$ 325 milhões, e o pagamento deverá ser realizado da seguinte forma: uma parcela à vista em dinheiro, no montante mínimo de R$ 250 milhões, a ser pago na data da conclusão da alienação; e o valor remanescente de R$ 75 milhões em parcelas a serem pagas na forma e prazo previstos no respectivo Contrato de Compra e Venda de Ações. Esses valores foram apresentados pela Piemonte. Foi considerada a melhor proposta recebida pelo Grupo Oi e foi usada como base para definição do preço mínimo da UPI Data Center.

Já às 15h10 foram abertos os envelopes relacionados ao leilão da UPI Torres. Como antecipado pelo Tele.Síntese, a Highline ficou com o ativo, em um certame sem concorrentes. Vai pagar R$1,067 bilhão em dinheiro. O fundo Pátria Investimentos, embora tenha se habilitado logo após o lançamento do edital, em outubro, para apresentar proposta, nunca chegou a formalizar a intenção.

Com isso, a Highline adquiriu as 637 Torres e Roof Tops de telefonia móvel; além de cabos e antenas que foram implantadas pelo Grupo Oi para a propagação do sinal de telefonia móvel em ambientes internos de prédios com grande circulação de pessoas, localizados em 222 endereços, dos quais um é um estádio, um é um hospital e 220 são shoppings e outros prédios.