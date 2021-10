Leilão 5G: Comissão informa condições para entrega das propostas

Documentos devem ser entregues na sede da Anatel, em Brasília, até as 10 horas do dia 27

A Comissão Especial de Licitação do leilão 5G comunica que receberá, na próxima quarta-feira, 27, às 10 horas, na sede da Anatel, em Brasília, os documentos de Identificação e de regularidade fiscal, as garantias de manutenção de proposta de preço e as Propostas de preço dos interessados em participar do certame. O credenciamento das empresas terá início às 8h30min, no local.

Será o pontapé inicial do leilão, em que a agência licita as radiofrequências nas subfaixas de 708 MHz a 718 MHz, de 763 MHz a 773 MHz, de 2.300 MHz a 2.390 MHz, de 3.300 MHz a 3.700 MHz e de 24,30 GHz a 27,5 GHz. A rodada de lances pelos lotes acontece no dia 4 de novembro, também a partir das 10h, na sede da Anatel.

Para o dia 27, poderão ser credenciados até três representantes legais ou procuradores por empresa. A licitação será transmitida pela Anatel através da internet