Las Vegas acelera uso de veículos autônomos

Las Vegas – O projeto Blackjack, iniciado pela administração da cidade de Las Vegas em 2017, depois de ter sido paralisado durante os dois anos de pandemia, colocou o pé no acelerador com veículos autônomos e sistemas automatizados para transformar o trânsito da cidade mais fácil para motoristas, pedestres e ciclistas.

Segundo Michael Sherwook, CIO da Cidade de Las Vegas, o sistema implantado já comanda 75 veículos autônomos em 9 milhas ( ou cerca de 14,5 KM) com o controle de tráfego da cidade em tempo real. No momento, somente a administração da cidade tem acesso ao grande volume de dados gerados em cada sinal de trânsito e de pedestres automatizado. OS sistemas decidem, por exemplo, quando devem aumentar o tempo do sinal vermelho em determinada rua ou direção, além de coletar, com câmeras de vídeo, os dados e comportamento de cada veículo que trafega pelas ruas entre os cassinos e casas de espetáculos..

Mas, segundo Serwook, a próxima etapa é compartilhar esse grande volume de dados gerados com diferentes stakeholders – como usuários, agências de publicidade, conselhos de cidadãos – para que tenham muitos e diversificados usos. ” Os sistemas da Cisco que usamos podem e devem ser compartilhados para que sejam criados novos serviços, como o que medir a situação das rodovias, proteção ou proteção do meio-ambiente”, afirma.

Privacidade

Conforme o executivo, as câmeras instaladas nos postes da cidade não conseguem identificar o motorista ou passageiro que está dentro do veículo. ” Os dados coletados são todos anônimos”, assegura.

Para assegurar essa privacidade, explica ele, os sistemas das câmeras desfocam todas as pessoas que são por elas captadas, sejam motoristas ou pedestres, tornando impossível de identificação.

O próximo passo do projeto, brinca, Serwook, é de adotar o sistema para além dos veículos terrestres. ” Em breve, estarei andando em um helicóptero autônomo”, promete…

A jornalista viajou para Las Vegas a convite da Cisco

