Lançamento do segundo streaming da Disney, o Star+, será no final de agosto

Disney lançará seu segundo streaming no Brasil, Star+, em 31 de agosto de 2021, voltado para o público adulto. Ele oferecerá programas esportivos, séries, desenhos animados, filmes, documentários, produções originais Star, além de conteúdo da ESPN.

“Sua chegada representará um serviço complementar ao Disney+ e consolidará a presença da The Walt Disney Company no mercado de streaming da América Latina”, afirmou Diego Lerner, Presidente de The Walt Disney Company Latin America.

O catálogo da Star+ terá as temporadas completas de seriados como “This is Us”, “The Walking Dead”, “American Horror Story”, “Mayans M.C.” e “Pose”. Dentre as produções originais da Star+ estão “Big Sky”, “Love Victor”, “Dollface”, “A Teacher”, “Rebel”, “Helstrom” e “Y: The Last Man”. Outros filmes disponíveis serão “Deadpool”, “Deadpool 2”, “Logan”, “Bohemian Rhapsody” e “O Diabo Veste Prada”. O streaming também contará com os desenhos The Simpsons, “Uma Família da Pesada”, “American Dad!” e “Futurama”.

O conteúdo esportivo nacional e internacional da marca ESPN incluirá Ligas e campeonatos, com eventos ao vivo da CONMEBOL Libertadores, Premier League, LaLiga, NHL, MLB. Haverá ainda jogos de rúgbi, tênis, golfe, ciclismo, boxe e MMA (como, por exemplo, Bellator. Ao, mesmo tempo, o Star+ oferecerá programas de sucesso na América Latina, como SportsCenter e ESPN Knockout. (Com assessoria de imprensa)