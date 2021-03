Laércio Albuquerque alçado a vice-presidente da Cisco para a América Latina

A fabricante de equipamentos para redes IP Cisco anunciou hoje, 15, que Laércio Albuquerque foi alçado a vice-presidente da companhia para a América Latina. O executivo foi presidente da unidade brasileira nos últimos cinco anos. Um novo nome será escolhido nas próximas semanas para assumir a subsidiária do Brasil.

Laércio trabalha no setor de tecnologia há cerca de 35 anos. Antes da Cisco, ele ocupou importantes posições de liderança no Brasil e América Latina. Ele trabalhou na CA Technologies por 20 anos, onde exerceu várias posições de liderança, incluindo country manager no Brasil e presidente e gerente geral para América Latina. O executivo é graduado em Análise de Sistemas e Administração de Empresas pela Faculdades Associadas de São Paulo (FASP) e tem MBA Executivo pelo Insper.

No posto novo, Albuquerque será responsável pelo desempenho em vendas da Cisco na América Latina e por relações da empresa com governos locais. A Cisco opera na região desde 1993, contando atualmente com cerca de 2.500 funcionários e 5.700 parceiros. (Com assessoria de imprensa)