Laboratório 5G da TIM ganha nova sede no Rio de Janeiro

Para ampliar as pesquisas em 5G, a TIM anunciou, nesta quarta-feira, 26, a inauguração de uma nova sede para o TIM Lab. O centro de inovação passa a contar com uma instalação de 1.000 m² no bairro de São Cristovão, na zona central do Rio de Janeiro.

Segundo a operadora, o novo espaço, mais amplo e moderno, tem o objetivo de ampliar o desenvolvimento de novas tecnologias e a realização de testes, além de impulsionar um ecossistema de aplicações capazes de melhorar a rede da tele e os serviços entregues aos clientes.

A TIM também sinalizou que o centro de pesquisa deve ser utilizado para celebrar parcerias com desenvolvedores de soluções tecnológicas, bem como com laboratórios de inovação. O espaço ainda deve disponibilizar certificações de terminais e oferecer equipamentos de ponta para os técnicos realizarem pesquisas.

O TIM Lab foi fundado em 2017 e, até ser movido para a unidade em São Cristovão, funcionava na seda da empresa, na Barra da Tijuca, também no Rio de Janeiro. No local, a operadora desenvolveu os seus primeiros testes de 5G standalone, ainda em 2019.

“Através da infraestrutura do TIM Lab, a operadora continua a testar inúmeras aplicações possíveis com o 5G para levar novas soluções que possam de fato ser relevantes para seus clientes e o mercado”, diz a tele, em nota.

Diversas empresas de telecomunicações e TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) têm investido em laboratórios de quinta geração móvel e de outras soluções.

A Nokia, por exemplo, tem planos para inaugurar um laboratório 5G no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. Recentemente, a Vivo anunciou a fundação de um centro de pesquisa com foco em Inteligência Artificial (IA), após firmar uma parceira com a Microsoft nesse segmento. (Com assessoria de imprensa)