Kyndryl e Digibee fazem parceria para preparar empresas para a nuvem

A Kyndryl e a Digibee anunciaram, nesta quarta-feira, 4, parceria para agilizar a integração de tecnologias para empresas e preparar as organizações para a nuvem. A parceria vai tornar a modernização de TI, a integração com o ecossistema de parceiros do cliente e a jornada para a nuvem mais acessíveis aos clientes.

A integração e automação de sistemas normalmente demandam programação robusta e ferramentas complexas, que estão entre os desafios mais difíceis relatados pelas empresas. Para isso, as empresas fazem uma grande mudança nas arquiteturas de sistemas. Esse trabalho de integração de sistemas pode consumir 50% do orçamento e do tempo dedicado a projetos de inovação nas empresas.

Segundo Frank Koja, diretor geral da Kyndryl Brasil, o objetivo dessas alianças é atender às necessidades dos clientes. “Com a Digibee, podemos combinar a agilidade da empresa com a experiência da Kyndryl nas diferentes indústrias para oferecer aos clientes a capacidade de inovar sem enfrentar a complexidade que muitas vezes atrasa a transformação digital das empresas brasileiras.”

Desafios e oportunidades

Durante o anúncio da parceria, Koja também fez uma breve tinha do tempo dos seis primeiros meses da empresa no Brasil, dando destaque para os desafios e as oportunidades passados pela Kyndryl no período, a exemplo da segurança digital. Ele também revelou que desde que foi inaugurada no Brasil, a empresa contratou mais de 500 pessoas, e “que atualmente a empresa conta com 250 posições abertas para jovens talentos e vários profissionais”.

Nesta quinta-feira, 5, a Kyndryl realiza o Kyndryl Talks, primeiro evento que discutirá o 5G, Conectividade, Segurança Digital e Metaverso.

