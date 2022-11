Justiça de SP condena quadrilha que fraudava sinal de TV por assinatura

Grupo atuava com nome empresarial clandestino em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo; somadas, as penas ultrapassam 37 anos de prisão

A Justiça de São Paulo condenou uma quadrilha que fraudava sinal de TV por assinatura e vendia o serviço de forma irregular em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo.

O grupo era formado por cinco homens e uma mulher. Somadas, as penas de todos ultrapassam 37 anos de prisão.

Segundo o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP), a quadrilha implantou uma rede de televisão por assinatura fraudulenta, a qual contava com uma programação composta por dezenas de canais.

Para realizar o serviço, o grupo criou um nome empresarial clandestino. Os instaladores dos aparelhos que transmitem o sinal utilizavam uniformes com logomarca própria. A divulgação do negócio ilícito era feita com folders distribuídos nas residências da cidade.

Além disso, os réus montaram uma central de operação, por meio da qual passaram a lançar cabos coaxiais nos postes com o objetivo de distribuir o sinal em diversos pontos de Carapicuíba.

As penas, aplicadas após denúncia da Promotoria de Justiça de Carapicuíba, envolvem crimes de associação criminosa e violação de direito autoral.

SERVIÇO EM BAIXA

A TV por assinatura fechou o mês de agosto com 14,6 milhões de clientes, sendo 1,8 milhões de acessos livres via parabólicas. A queda é de 1,3% na comparação com julho.

Em 2022, o recuo do serviço chega a 9,5%, ou mais de 1,5 milhão de contratos, de acordo com os dados mais recentes divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

