Juniper Networks tem soluções que potencializam as atuais e futuras conexões

A Juniper Networks (www.juniper.net) é uma multinacional com matriz em Sunnyvale, na Califórnia (EUA). Reconhecida no mercado pela qualidade e capacidade de processamento de seus equipamentos, tem soluções que potencializam as atuais e futuras conexões mais importantes – de educação e saúde à segurança bancária, priorizando as experiências dos usuários.

A empresa tem como meta promover resultados reais para as equipes de rede e todas as pessoas que essas equipes atendem. “Trabalhamos em dois cenários: o mercado das operadoras de telecomunicações, tradicionalmente chamadas de service providers e as empresas. Estruturadas por verticais, as empresas podem ser privadas ou governamentais, atuando tanto no mercado financeiro como naqueles de infraestrutura, que envolvam trens, aviões, metrô, entre outros. Focamos também nos data centers e no mercado de saúde e educação. A Juniper Networks tem clientes de todo porte, que adquirem nossos produtos para projetar suas redes”, detalha Valter Teixeira, gerente-geral de vendas e desenvolvimento de negócios da Juniper Networks no Brasil e América Latina (www.juniper.net/br).

PUBLICIDADE

No Brasil, os principais bancos e instituições do mercado financeiro utilizam a tecnologia da Juniper Networks.

Segundo o executivo, todos os produtos da Juniper Networks estão disponíveis para o mercado brasileiro e latino-americano, no mesmo nível em que são disponibilizados para o resto do mundo. “Esse é um posicionamento global da Juniper Networks”, assegura Teixeira.

Atualmente, 98% de todo tráfego da internet cursa por um roteador da Juniper Networks

“E quando falamos em um movimento de tráfego desse porte, isso reflete no mercado brasileiro. As principais operadoras utilizam roteadores e tecnologias da Juniper Networks para cursar tráfego de voz, dados, imagem. Esses equipamentos são utilizados também na rede de varejo, como shoppings e magazines que precisam de tecnologia para conectar seus ambientes e filiais aos backbones”, informa.

“E não falamos só em roteador físico, vamos além e oferecemos soluções de tecnologia virtualizadas, como o roteador virtual”, explica Teixeira.

“Também desenvolvemos soluções de tecnologia virtualizadas” Valter Teixeira, gerente-geral de vendas e desenvolvimento de negócios da Juniper Networks no Brasil e América Latina | Foto: Divulgação

Assistente virtual

Em época de desenvolvimento de inteligência artificial, a Juniper Networks criou seu próprio assistente de IA: o Marvis.

“O Marvis tem como funcionalidade olhar as redes fixas e wireless por todos os elementos. Ele acompanha a qualidade do serviço que está sendo prestado. Se uma pessoa entra numa loja, por exemplo, e o seu celular não conecta na rede wi-fi, no modelo tradicional técnico seria necessário ir até o local para a realização de testes e saber o que houve, porque a qualidade do serviço que seria levado à pessoa não está adequada e isso impacta a experiência do usuário. Quem faz isso para nós é o Marvis, a IA. Antes do operador receber a reclamação da pessoa, o Marvis já avisa e identifica o problema e em qual elemento da rede”, explica o executivo.

Mesmo com todo esse alto nível tecnológico, a Juniper Networks sabe que falhas podem acontecer e está globalmente preparada para isso. “Contamos com os nossos depósitos de sobressalentes, no mundo todo, incluindo o Brasil. Se necessário, há troca imediata ou até no dia seguinte, dependendo do local”.

PUBLICIDADE