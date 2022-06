Jun Ueda é o novo CEO da Fujitsu

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

A Fujitsu tem novo CEO para sua operação no Brasil e na América do Sul. Jun Ueda assume a função. O executivo ocupava o cargo de diretor de Business Operation.

Ueda começou na Fujitsu em 2000, e trabalhou com produtos (servidor, armazenamento, PDV) e serviços (SAP, AMS, etc) da empresa para o mercado global. Depois, atuou na Fujitsu India GDC (Global Delivery Center), de 2010 a 2014, quando foi responsável pelo desenvolvimento de negócios e prestação de serviços offshore para o mercado japonês, com foco principalmente em serviços relacionados à SAP.

PUBLICIDADE

Após a atribuição na Índia, juntou-se à recém-criada organização Global Delivery para promover ofertas de serviços de aplicativos, aproveitando as capacidades globais de entrega da Fujitsu. A partir de 2017, juntou-se à Fujitsu do Brasil diretor de Business Operation.

Potencialização do 5G

O planejamento estratégico da Fujitsu do Brasil prevê, para os próximos anos, implementações de arquiteturas para potencialização do 5G como um dos principais pilares de negócios. O foco será nas ofertas de 1Finity, que auxiliam na conectividade com estabilidade e velocidade de redes de fibra óptica; em plataformas de desempenho de processamento de dados como o Primequest; e soluções de computação quântica, como o Digital Annealer.

PUBLICIDADE