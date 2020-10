Juiz homologa editais de venda de torres e data centers da Oi

O Juiz Fernando Viana, da 7ª Vara Empresarial e responsável pela recuperação judicial da Oi, homologou os editais propostos pela operadora para venda de Data Centers e Torres. O magistrado estipulou a data de 26 de novembro às 14:30 e 15h, para realização de Audiência de Abertura das propostas das duas licitações, a ser realizada no seu gabinete. Veja a decisão.

Na decisão, o juiz afirma que não será conferido acesso presencial das Recuperandas, credores ou participantes, em virtude da pandemia, sendo, contudo, facultativa a participação presencial física do representante do Ministério Público e do Administrador Judicial. O acesso virtual à licitação se dará por meio de plataforma digital, com envio oportuno do link de acesso aos proponentes que atenderam aos termos do Edital.

O presidente da Oi, Rodrigo Abreu, informou em setembro que serão oferecidas 637 torres da telefonia móvel e 222 sites indoors (infraestrutura passiva em shoppings, hotéis e outros) por R$ 1,067 bilhão. Já os cinco data centers do grupo receberam uma oferta de R$ 325 milhões, sendo R$ 250 milhões à vista e R$ 75 mi a prazo.

Para dar seguimento às vendas, a Oi vai publicar os editais e dar prazo de 30 dias para apresentar as propostas. O juiz Fernando Viana vai abrir as propostas, que devem ser entregues fechadas, e escolher a de maior valor, disse uma fonte familiarizada com o processo.