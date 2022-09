José Renato Gonçalves assume presidência da NEC no Brasil

A NEC acaba de anunciar a chegada de José Renato de Mello Gonçalves à presidência da empresa no Brasil. O executivo, que conta com uma experiência profissional de mais de 20 anos atuando em grandes players de tecnologia, chega à organização com a responsabilidade de liderar a equipe local e dar continuidade na obtenção das metas de médio prazo no plano 2025 da companhia.

Gonçalves atuou ao longo de oito anos na Orange Business Services, onde tornou-se vice-presidente da operação na América Latina, cargo que ocupou nos últimos quatro anos e meio. Antes disso, o executivo trabalhou na operação brasileira da Verizon Business e na Nortel, sempre com orientação voltada aos negócios, em posições de liderança na área comercial dessas empresas.

Com formação em engenharia, disciplina cursada na Escola de Engenharia Mauá, em São Paulo, Gonçalves passa a conduzir a equipe da NEC no Brasil em um momento-chave para a empresa, o qual envolve a evolução dos negócios junto aos pilares estratégicos de crescimento, que estão focados em Mobile RAN, Identificação Digital e Cidades Inteligentes, apoiados pela ampla trajetória em redes e segurança no País.

“Com a minha chegada à NEC apoiarei o time no sentido de potencializar a oferta de serviços de valor agregado no mercado, além de termos à frente a imensa oportunidade de crescer com a implantação do 5G no Brasil”, afirma o executivo. Que completa: “entendo que meu perfil de liderança está totalmente alinhado à visão da empresa, que conta com fortes valores e princípios orientados às pessoas e esse foi um dos fatores que mais pesaram na minha decisão”, finaliza.

Ele substitui Ângelo Guerra, que deixou o posto para assumir cargo de CEO para a América Latina na empresa Johnson Controls, focada no mercado de otimização energética.

