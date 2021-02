José Maria Meirelles é o novo diretor de governança e relações com investidores da Telebras

José Maria Junqueira Sampaio Meirelles tomou posse ontem, 22, como novo diretor de governança e relações com investidores da Telebras. Ele foi eleito pelo Conselho de Administração em reunião extraordinária realizada na última sexta-feira. O executivo substitui Rodrigo Martins Prates, no posto desde de abril de 2019.

Até então, Meirelles atuava na gerência jurídica da empresa desde agosto, cargo que será ocupado interinamente pelo advogado Jorge Pereira Fragoso Netto.

Formado em Direito Empresarial pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) em 1984, Meirelles se especializou, naquele mesmo ano, em Direito Tributário. Dois anos depois, concluiu o mestrado em Direito Comparado pela Universidade de Illinois em Urbana, Champaign (EUA).

No começo do ano, houve mudança também no posto da presidência da Telebras, quando Jarbas Valente assumiu a cadeira. Atualmente, a estatal é alvo de estudos para verificar a possibilidade de sua privatização. (Com assessoria de imprensa)