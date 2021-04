José María Álvarez-Pallete é reeleito diretor executivo da Telefónica

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

José María Álvarez-Pallete foi reeleito hoje, 23, como diretor geral do grupo Telefónica pelos acionistas da empresa, em assembleia geral. Agora, ele terá um mandato de mais quatro anos. Carmen García de Andrés, Ignacio Moreno e Francisco José Riberas foram eleitos diretores.

A Vivo é uma das subsidiária da Telefónica. Em seu discurso de posse, Pallete mencionou a compra da Oi Móvel no Brasil e a criação da FiBrasil para reforçar a liderança do grupo na região. A Fibrasil é a empresa de infraestrutura óptica criada em joint venture entre o fundo canadense CDPQ e o grupo Telefónica.

No ano passado, a Telefónica atingiu um lucro líquido de € 1,6 bilhão, o que representa um aumento de 40% em relação a 2019. Pallete destacou ainda os € 95 bilhões que a operadora investiu em todos os seus mercados ao longo do tempo e a obtenção da marca de 135 milhões de homes passed (casas aptas a assinar planos de fibra) no mundo. Também destacou que nos últimos cinco anos a companhia cortou a dívida quase pela metade – atualmente soma € 26 bilhões.

“A Telefónica não ficou imune à pandemia. Nós também sofremos. Mesmo assim, demonstramos ser muito resistentes”, afirmou José María Álvarez-Pallete. Ainda assim, ele defende que a crise trouxe a superação por meio da transformação digital, que “aponta o caminho para o futuro de nossas sociedades”. (Com assessoria de imprensa)