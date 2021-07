José Borges assume direção de Inovação Corporativa da Siemens

O executivo José Borges Frias Jr. assumiu a cadeira de diretor de Inovação Corporativa da Siemens. A posição é nova e tem por objetivo fortalecer a estratégia de inovação da companhia.

Com isso, ele terá de assegurar alinhamento entre a estratégia de inovação e de negócio; promover iniciativas de inovação; coordenar a atuação da companhia nos ecossistemas de inovação; coordenar o aproveitamento de leis de incentivo e fomentos à inovação; e representar a Siemens em entidades, associações e comitês brasileiros de inovação.

Há 30 anos na Siemens, José Borges é também diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios da Operating Company Digital Industries, cargo no qual atua há mais de dois anos. Agora, ele acumula essa direção juntamente com a de Inovação Corporativa.

Para a nova posição, o executivo está atuando em projetos como a participação da Siemens no ecossistema Hub de Inovação do IPT Open Experience. Também está trabalhando junto com IPT no Centro de Pesquisa Aplicada (CPA) em Inteligência Artificial.

Formou-se em Engenharia Mecânica e em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo (USP). Passou pelo headquarters da Siemens na Alemanha em um projeto de transferência de tecnologia, atuando ainda na Gestão da Qualidade e no Service. (Com assessoria de imprensa)