Jornalista Renata Mielli é a nova coordenadora do CGI.br

O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), responsável entre outras atribuições por estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no país, será coordenado por uma mulher pela primeira vez, em 28 anos de existência. É a jornalista Renata Mielli, cuja nomeação foi publicada nesta sexta-feira (31), no Diário Oficial da União.

Renata substitui José Gustavo Gontijo, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Gontijo estava na coordenação do colegiado desde dezembro de 2021.

“Com muita alegria aceitei o convite da ministra Luciana Santos para a tarefa de coordenar o Comitê Gestor da Internet no Brasil. Acompanho o CGI.br há mais de 15 anos, como ativista da comunicação e direitos digitais. Será para mim um grande desafio e aprendizado”, afirmou Renata Mielli.

Currículo

Graduada em Comunicação Social pela Faculdade Cásper Líbero (2003) e doutoranda no Programa de Ciências da Comunicação da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (PPGCOM-ECA-USP), Renata é coordenadora do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé e membro da Coalizão Direitos na Rede. No CGI.br, atuou na Câmara de Conteúdos e Direitos Autorais e na Câmara de Universalização e Inclusão Digital.

De 2016 a 2022, integrou a Comissão Permanente de Comunicação do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Entre 2019 e 2020, fez parte do Conselho de Comunicação da Câmara dos Deputados. Foi Coordenadora Geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação (FNDC), entre 2016 e 2020, e atuou como Executiva do FNDC, entre 2011 e 2020.

Tem experiência na área de Comunicação, atuando principalmente nos seguintes temas: Políticas de Comunicação, Radiodifusão, Comunicação Pública, Internet, Plataformas de Redes Sociais, Marco Civil da Internet, Big Data, Inteligência Artificial e Proteção de Dados Pessoais. Como jornalista, possui experiência em cobertura de temas especializados ligados à Saúde, Assistência Farmacêutica, Trabalho, Educação e Comunicação. (Com assessoria de imprensa)