Janilson Bezerra deixa a TIM rumo à American Tower

O executivo Janilson Bezerra, que por anos encabeçou a área de inovação aberta da operadora TIM, está mudando de casa. Ele anunciou no Linkedin sua saída do grupo italiano. O Tele.Síntese apurou que ele irá integrar o time da American Tower.

“Encerro um ciclo maravilhoso de aprendizado, inspiração, conquistas e transformações! Obrigado TIM Brasil por ter feito parte da minha história e da construção de quem eu sou”, escreveu em sua conta na rede social profissional.

Bezerra está na TIM desde 2010. Desde 2015, encabeçava a área de inovação e tecnologia, abaixo do diretor de estratégia e transformação, Renato Ciuchini. Enquanto esteve na operadora, a tele desenvolveu um modelo de inovação aberta em que buscou e aprofundou parcerias com startups, passou a investir em empresas firmando contratos inovadores de troca de ações por desempenho na atração de clientes, ampliou a diversidade de usos do big data coletado diariamente. Ele é formado em engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e possui MBA em finanças pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Essa não á primeira mudança nas equipes da TIM anunciadas este ano. No nível C da empresa, o CMO passou a ser Paulo Esperandio há duas semanas. Ele foi alçado ao posto deixado vago por João Stricker em 2021. Também o CEO da companhia, Pietro Labriola, assumiu o comando do Grupo TIM na Itália, e seu lugar no Brasil foi ocupado por Alberto Griselli, então chief revenue officer da tele brasileira.

