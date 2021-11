Jack Dorsey, CEO do Twitter, renuncia

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

No lugar do executivo, Parag Agrawal começa hoje no cargo de CEO, enquanto Bret Taylor passa a ocupar a cadeira de presidente do conselho

O co-fundador do Twitter, Jack Dorsey, anunciou hoje, 29, em seu Twitter que renunciou ao seu cargo de CEO da rede social. Quem assume imediatamente a cadeira de CEO é Parag Agrawal, até então CTO da companhia.

“O conselho realizou um processo rigoroso, considerando todas as opções e apontou de forma unânime para Parag”, comentou Dorsey na rede.

Outra mudança na administração da companhia colocou Bret Taylor como o novo presidente do Conselho Administrativo do Twitter. Dorsey continuará como membro do conselho até seu contrato expirar em 2022 e irá auxiliar na transição de Agrawal e Taylor.

O ex-CEO destacou em sua despedida que considera importante que a empresa se torne independente de seu fundador ou influência. Ele ainda afirmou que seu maior desejo é que o Twitter se torne “a companhia mais transparente do mundo”.

Em 2015, Jack Dorsey passou a acumular duas posições no Twitter, de CEO e presidente, passando a ser alvo de críticas por parte dos investidores. O investidor e fundo Elliot Management começou a pressionar pela remoção de Dorsey em 2020 da presidência. Somado a isso, o Twitter sofreu um prejuízo de líquido US$ 1,2 bilhão no mesmo ano.

PUBLICIDADE