IX.br bate recorde histórico ao atingir 16 Tbps de pico de tráfego

O IX.br, um dos maiores conjuntos de Pontos de Troca de Tráfego Internet (PTT) do mundo, bateu novo recorde histórico no dia 7 de março ao atingir pico de troca de tráfego de 16 Tbps. A marca, única no planeta, representa um crescimento de 60% na comparação com o número registrado em março de 2020 .

Iniciativa do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) e do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), o IX.br (Brasil Internet Exchange) implanta e promove infraestrutura necessária para a interconexão direta entre as redes que compõem a Internet no Brasil.

“Há um ano, o tráfego agregado das 33 localidades em que o IX.br está presente chegava a 10Tbps, e agora, alcançou 16 Tbps. Essa elevação expressiva também foi observada no PTT de São Paulo, que, na terça-feira, 9, atingiu 12 Tbps, 50% a mais do que em março de 2020”, destaca Milton Kaoru Kashiwakura, Diretor de Projetos Especiais e de Desenvolvimento do NIC.br.

O IX.br de São Paulo teve um crescimento anual superior aos maiores IX da Europa, e passou a ser o líder mundial em pico de tráfego e número de redes conectadas.

Papel dos ISPs

Segundo o gerente de infraestrutura do IX.br, Júlio Sirota, esses números se justificam em parte “pelo aumento na procura por conexão aos nossos IXPs (Internet Exchange Points ou PTT em Português), com 924 novas conexões no período e 527 novos participantes, sendo 377 em São Paulo”. Outra fonte de crescimento foi a entrada de novos provedores de conteúdo e o aumento do número de usuários dos ISPs (Internet Service Providers).

Na avaliação de Sirota, essa elevação não se deve necessariamente à pandemia COVID-19, que, em função do distanciamento social e das restrições de mobilidade, acabou por alavancar o uso da Internet. “Houve um acréscimo em março do ano passado, no início da pandemia na ordem de 15%, juntamente com uma mudança no perfil do tráfego diário, que ficou mais semelhante ao dos domingos. A partir de junho de 2020, o perfil de tráfego retornou ao padrão normal, sendo que o aumento no tráfego continuou muito consistente”, conclui. (Com assessoria de imprensa)