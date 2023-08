Itaú soma 23,8 milhões de clientes para a plataforma digital iti

Em junho o Itaú contava com 23,8 milhões de clientes para o iti, considerado pela instituição financeira como seu próprio banco digital. Também ampliou em 22% o número de agências digitais. A contrapartida dessa estratégia envolve o fechamento de agências físicas no Brasil e exterior que atualmente somam 3,7 mil pontos com uma redução anual de 5,4%. O percentual da desabilitação de caixas eletrônicos nesses e em outros espaços atingiu 7,8% em um ano.

o iti é uma conta digital gratuita para clientes que demandam produtos e serviços de forma simplificada. Na mesma linha, o Itaú tem o ion Itaú, uma plataforma digital de investimentos que em junho alcançou a marca de 2,5 milhões de downloads do app e 570 mil clientes.

Segundo os dados divulgados pelo banco em seu balanço trimestral, 50% da plataforma principal do banco está atualizada em um processo que envolve, entre outros fatores, a migração para a nuvem com a AWS. Isso representou atualização de 70% dos serviços que mais impactam na competitividade da instituição financeira.

No primeiro semestre foi ampliado o volume de implantações dessa etapa de modernização com crescimento de 1.057 % no ritmo adotado o que corresponde, de acordo com o banco, a 11 vezes mais velocidade do que vinha sendo feito em 2018. Tendo também 2018 como comparação, o Itaú informou que no período teve uma redução de 98% no número de incidentes de alto impacto no cliente. Dessa vez utilizando como parâmetro o primeiro semestre de 2020, ele diz que nos primeiros seis meses deste ano a redução no custo de transação única caiu 36%.

Incidente

A divulgação do desempenho do banco Itaú acontece um dia depois de ele ter enfrentado um dos seus incidentes mais longos junto ao público, depois de que seus clientes ficaram quase 20 horas sem conseguir acessar os serviços digitais e fazer pagamentos ou PIX.

O banco reconheceu que teve problemas internos e pediu para que seus clientes procurassem justamente uma agência física para que pudessem fazer suas transações. O presidente do Itaú, Milton Maluhy, disse que o problema com o aplicativo e o site do banco foi pontual e causado por falha de uma aplicação interna, se desculpando com os clientes. “Foi um evento pontual com uma aplicação interna, que degradou todo o ambiente”, afirmou durante a apresentação de resultados.