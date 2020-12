Itaú seleciona AWS como provedora estratégica de nuvem

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A instituição financeira passará de bancos de dados legados para os bancos nativos em nuvem da AWS, com objetivo de tornar transações mais rápidas e seguras e construir apps com arquitetura de microsserviços.

A Amazon Web Services (AWS) anunciou hoje, 30, que foi selecionada pelo banco Itaú Unibanco para ser seu provedor estratégico de nuvem de longo prazo, com um acordo de 10 anos. O Itáu migrará a maior parcela de sua infraestrutura de TI dos mainframes e de seus data centers para a nuvem.

As principais plataformas bancárias, soluções de call center, aplicativos bancários on-line e móveis também irão para a nuvem. O banco utilizará serviços de analytics, machine learning, serverless, contêineres, banco de dados gerenciado, processamento, armazenamento e segurança. Para promover as inovações, o banco pretende capacitar funcionários em tecnologias avançadas de nuvem.

Assim, a instituição financeira migrará de bancos de dados legados para os bancos nativos em nuvem da AWS. Com isso, se espera que as transações financeiras se tornem mais rápidas e seguras e que seja possível construir aplicativos com uma arquitetura de microsserviços.

O serviço Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) fornecerá capacidade de computação para o Pix, que passou a funcionar no dia 16 de novembro. Já o Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) e o AWS Lambda (serviço de computação serverless da AWS) têm como finalidade lançar e escalar novas ofertas de serviços financeiros. Isso inclui o iti, plataforma de conta digital de pagamento por QR codes e de transferência de fundos.

A partir das ferramentas de machine learning, o banco pretende obter insights a respeito das necessidades de clientes. Nesse sentido, o Amazon SageMaker identifica padrões nos hábitos bancários individuais dos clientes para seus atendimento no chatbots.

“Estamos buscando uma transformação digital completa na AWS, saindo da tecnologia legada de mainframe e usando seu portfólio de serviços para obter insights e agilidade”, disse Candido Bracher, CEO do Itaú Unibanco. (Com assessoria de imprensa)