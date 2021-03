Itaú e Vivo lançam cartão de crédito, Vivo Itaucard, com cashback

A Vivo e o Itaú Unibanco anunciaram hoje, 18, o cartão de crédito Vivo Itaucard, com benefícios cashback de até 10% para compras realizadas na operadora e de 0,5% para compras em outros estabelecimentos. O cartão também permite compra de aparelhos e acessórios em lojas próprias e no site da tele com parcelamento.

Com a parceria, a Vivo diz que pretende reforçar seu posicionamento como um hub de serviços digitais, cujos clientes têm acesso a serviços em outras áreas, além de telecomunicações. De acordo com o diretor do Itaú Unibanco, Rubens Fogli, o cartão representa a entrada do banco em um novo modelo de negócios.

As empresas estão oferecendo o Vivo Itaucard em duas categorias Gold e Platinum. Na primeira, compras geram cashback de 7%. Já no caso do cartão Platinum, o cashback é de 10% e o cliente pode zerar a anuidade do cartão no mês correspondente se fizer comprar acima de R$ 350 mensais. O valor do cashback é abatido do total da fatura do cartão mensalmente, conforme o número de parcelas escolhido pelo cliente.

Por enquanto, o cartão só pode ser adquirido nos sites da Vivo e do Itaú com as bandeiras Visa e Mastercard e deve chegar nas lojas físicas da operadora nos próximos meses. (Com assessoria de imprensa)