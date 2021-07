Itaú e Tecban presentes no Digital Money Meeting

O mercado de crédito no Brasil é um dos temas abordados pelo primeiro Digital Money Meeting, evento virtual, que acontecerá entre os dias 25 e 27 de agosto, e reunirá em congresso os mais importantes stakeholders que estão modelando o novo ecossistema financeiro digital.

Dirigentes de fintechs, de empresas de tecnologia, das operadoras de telecom, do mercado varejista, das instituições financeiras consolidadas e dos reguladores, além das bigh techs debaterão com a equipe de mediadores e jornalistas os principais temas do setor.

O Head de Estratégia de Open Finance e Pagamentos Instantâneos do Itaú Unibanco, Carlos Carneiro, já confirmou presença para discutir as estratégias das diferentes instituições financeiras para oferecer mais recursos a diferentes públicos. O painel pretende também abordar uma visão geral sobre a situação do crédito no Brasil.

Também está confirmado Tiago Aguiar, Head de Novas Plataformas da TecBan, que irá participar da Mesa sobre Open Innovation, que acontece na tarde do dia 26 de agosto.

Open Banking em diferentes painéis

O Open Banking está na agenda obrigatória das instituições financeiras e fintechs brasileiras e será debatido no Digital Money Meeting em diferentes painéis, seja para abordar as ofertas de mais valor aos clientes, a proteção dos usuários e corporações, em função do crescimento exponencial de golpes e fraudes a partir da digitalização do mercado financeiro, ou mesmo o crescimento do Open Innovation a partir do Open Banking.

Empresas como Embratel, Akamai, ClearSale, Claro, Surf Telecom, Guiabolso, Visa, entre outras, além da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) já confirmaram presença no Digital Money Meeting.

Confira a programação pelo link. As inscrições são gratuitas

https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/digital-money-meeting-2021/