ISPs sustentam alta de 0,7% da banda larga fixa em agosto

PPPs cresceram 1,4% no mês, enquanto as grandes prestadoras se mantiveram estáveis

Os acessos à banda larga fixa chegaram a 43,6 milhões em agosto, com alta de 0,7% em relação ao mês anterior, sustentada pelo avanço de 1,4% dos ISPs. Desse total, 29,6 milhões de conexões são por meio de fibra óptica, enquanto as ligações por cabo coaxial, caíram para 8,9 milhões no mês.

Os planos com faixa de velocidade acima de 34 Mbps subiram de 36,7 milhões para 37,2 milhões e foi no Nordeste onde ocorreu o maior avanço de conexões no mês, com alta de 4,8%.

Os acessos de banda larga fixa dos ISPs, chegaram a 21,6 milhões. Dessas conexões, 19 milhões (ou 88%) são em fibra óptica e 18 milhões têm velocidades acima de 34 Mbps.

De acordo com os números da Anatel, a Alloha Fibra (EB Capital) sai na frente, com 1,2 milhão de assinantes entre as prestadoras de pequeno porte (PPPs). A Brisanet segue com 997,2 mil e a Algar, com 769 mil assinantes, com dados ainda de julho.

As PPPs tiveram forte crescimento no Nordeste, de 12,7%, mas recuaram 1,3% na região Norte.

As prestadoras de maior porte se mantiveram estáveis em agosto, com 22,1 milhões. A Claro continua na frente, com 9,7 milhões de assinantes, apesar de pequeno recuo de nove mil assinantes. A Vivo vem em segundo lugar, com 6,3 milhões, com cerca de 10 mil adições e a Oi, somou 5,1 milhões com três mil assinantes a menos em agosto.

A maioria das conexões das teles (19,2 milhões) tem velocidade acima de 34 Mbps. Porém, menos da metade (10,5 milhões) são em fibra óptica.

