ISPs do sul unem-se e lançam MVNO em conjunto

Unifique e a MHNET Telecom firmam parceria estratégica para a oferta de telefonia móvel em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.

Unifique e a MHNET Telecom, dois dos provedores de maior porte da região Sul, em parceria estratégica, criaram o novo serviço de telefonia celular virtual: o Fique Móvel. O serviço será oferecido para os estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná já este mês e poderá contar com uma conexão de até 4.5G.

Para o diretor de Mercado da Unifiquem Jair Francisco, a opção pela solução MVNO traz vantagens para os usuários. Além da qualidade do serviço, que usará a rede da Vivo, traz possibilidade de oferecer preços melhores e mais atrativos ao público, “pois toda a estrutura de rede já está montada”, disse.

O Gerente de Marketing da MHNET Telecom, Pedro Henrique Eich, afirma que a perspectiva do Fique Móvel é alcançar 200 mil clientes até o fim de 2021. “Somando as bases de clientes da Unifique e da MHNET Telecom, formamos o segundo maior provedor de internet em fibra óptica no país”, disse.

