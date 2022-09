ISPs de todo o Nordeste debatem alternativas de expansão no INOVAtic

Diferentes modelos de M&A, com aquisições de terceiros ou entre si; modelos de franquias para banda larga fixa e distintas alternativas para a oferta de serviços móveis serão analisadas por empresários e consultores no evento promovido pelo Tele.Síntese.

Em tempos de juros estratosféricos, inflação alta e competição acirrada, os ISPs do Nordeste lutam para se manterem relevantes. Mas, qual seria a receita ideal para atingir os objetivos de expansão e aumento da remuneração das redes? Esses e outros desafios que os operadores regionais enfrentam serão debatidos no INOVAtic Nordeste 2022, que acontece de 21 a 23 de setembro, em Recife, Pernambuco, promovido pelo Tele.Síntese.

No painel “Os modelos de fortalecimento e expansão dos operadores regionais”, marcado para o dia 23, opções como investir em inovação, fusões, aquisições, franquias e até uso de redes neutras serão analisadas por empresários e consultores. Será que investimento em fibra óptica garante o crescimento dos ISPs?

É sobre esses temas que o sócio-fundador da Ubannet, Danillo Ventura; o CEO da Link Cariri, Elgton Lucena; o CEO da Proxxima Telecom, Leonardo Gomes Filho e o managing diretor na Brasa Capital, Rodrigo Leite, vão debater. A moderação ficará a cargo do vice-presidente da Abrint, Sidnei Batistella.

Também no dia 23

Ainda no dia último dia do INOVAtic Nordeste, participam como Key Note Speakers Hamilton Silva, diretor de Infraestrutura da Claro; Luzer Oliveira, head de Energia Solar da Connectoway; Vanderson Santana, do Polo Mobwire do grupo Alloha Fibra.

As iniciativas ESG (Governança Ambiental, Social e Corporativa) das empresas de tecnologia da informação e telecomunicações também serão analisadas no Congresso. O painel, que acontece no horário de 10h às 11h10 do último dia, contará com a presença de Leonardo Euler de Morais, vice-presidente da Vestas para Assuntos Institucionais e Governamentais na América Latina; Marcos Ferrari, presidente executivo da Conexis Brasil Digital; e Hamilton Silva, diretor de Infraestrutura da Claro. A mesa será mediada por Hélio Bampi, diretor de Relações Institucionais da Abeprest.

O evento também debaterá sobre financiamento para ISPs, compartilhamento de redes, sustentabilidade ambiental, desafios do 5G, avanço da telefonia móvel entre provedores e opções de conexão no Nordeste. Paralelamente, será realizada uma feira de negócio, com a apresentação dos produtos e serviços lançados recentemente pelos principais fornecedores do setor.

Leia a programação completa e faça sua inscrição aqui. Você não pode ficar de fora desses debates.

https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/#programa-inovatic-nordeste-2022

