ISPs conectaram 564 escolas em programa coordenado pela RNP

A RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) conectou 564 escolas do país por provedores (ISPs) selecionados por meio de chamada pública desde maio. A iniciativa é do Ministério das Comunicações (MCom) e tem o objetivo de levar internet para 8.341 escolas da rede pública que não possuem conexão adequada para gestão integral de suas ações na educação.

PUBLICIDADE

Mais de quatro mil escolas já estão com os provedores identificados das mais de 37 mil propostas válidas recebidas. Foram cadastrados 108 fornecedores.

O MCom homologou todas as propostas com valor de até R$ 300, o que contempla 2.421 escolas. As demais propostas foram colocadas para negociação com os provedores, a fim de obter melhores preços. Essas negociações foram encerradas em maio. As propostas que participaram do processo de negociação serão novamente submetidas ao Ministério para homologação.

O Conexão de Internet às Escolas tem o objetivo de localizar e implantar soluções de conectividade à Internet, pela identificação e contratação de provedores privados (ISPs), para escolas da rede pública que não possuem conexão adequada.

Para a formação da lista de escolas a serem consideradas no projeto, o MCom utilizou informações retiradas do Censo Escolar INEP 2021, a partir dos seguintes critérios:

– Possuir energia elétrica;

– Não possuir acesso adequado à internet;

– Pertencer à Rede Pública Municipal, Estadual ou Federal;

– Possuir alunos matriculados no Ensino Fundamental e Médio;

– Não participar de outros programas do Governo para conexão de escolas.

Com isso, chegou-se a um número de 8.341 escolas, sendo 2.940 localizadas em áreas urbanas e 5.401 em áreas rurais.

Segundo a RNP, essa iniciativa contribui para democratizar o acesso à educação, impulsionar a inclusão digital e diminuir as desigualdades no acesso a Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), nas áreas urbanas e rurais Brasil adentro.

PUBLICIDADE