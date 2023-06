ISP Business Brasília vai debater a expansão da banda larga na região

A expansão da banda larga fia na região Centro-Oeste e os temas de maior relevância para esse mercado, como o compartilhamento de postes são destaques no ISP Business, que acontece nesta quinta-feira, 29, e sexta-feira, 30, em Brasília. O evento, promovido pelo Tele.Síntese em parceria com a Aspro, terá cursos técnicos, palestras e uma feira de negócios, que vão ocorrer no Biotic – Parque Tecnológico de Brasília. As inscrições são gratuitas e o evento é presencial.

Empresas como Wire, Filadélfia, SCM Engenharia de Telecomunicações, Novácia e Infratec estarão apresentando seus produtos ao público do ISP Business.

Logo no primeiro dia, 29, o ISP Business será aberto com a presença de Abraão Balbino e Silva, superintendente Executivo da Anatel; Clayton Macedo Jaques, presidente da Aprovemat; Cristiane Santos Pereira, VP de Transformação Digital e Startup da Assespro DF; Djalma Petit, presidente da Tecsoft; Euclydes Neto, diretor Administrativo da Abrint; Rodrigo Oliveira, presidente da ASPRO, Rodrigo Schuch, presidente da Associação Neo, Flávio da Mata, Diretor de Relações Institucionais e Jurídico da Abott’s, Izalci Lucas Ferreira, Senador, Otavio Viegas Caixeta, Assessor da Secretaria de Telecomunicações do Ministério das Comunicações e Rose Rainha, superintendente do Sebrae. Em seguida, Abraão Balbino fará uma palestra.

A expansão da banda larga fixa na região Centro-Oeste é o tema do primeiro painel do evento, que abordará o cenário atual do serviço na Região Centro-Oeste, estratégias de expansão como cobertura, infraestrutura e financiamento, e o papel dos operadores regionais. Eder Celloni, sócio e conselheiro de Administração da AllRede; Clayton Macedo Jaques. presidente da Aprovemat e da UltraNet MT e Caio Bonilha, CEO da Futurion, confirmaram presença nesse debate.

O segundo painel apontará Mais Valor para o ISP, as inúmeras opções de serviços, com a apresentação de novos modelos de negócios com a oferta de serviços de valor adicionado, inovação e diferenciação de serviços, desafios e oportunidades, além das perspectivas futuras. Edelvicio Junior, especialista em Inovação Industrial da EMBRAPII e professor convidado da Fundação Dom Cabral; Mônica Gandolphi, diretora de Marketing e Parcerias da Associação Neo e Rudi Gerhart, CEO da Tá Telecom são os responsáveis pelo debate desse tema. Euclydes Neto, diretor Administrativo da Abrint, fará a mediação deste debate.

Na sexta-feira 30, os debates do ISP Business serão abertos com a apresentação do superintendente de Competição da Anatel, José Borges da Silva Neto, que vai falar sobre as opções para o compartilhamento da infraestrutura elétrica, antecipando o tema do terceiro painel, que é O poste como infraestrutura essencial de telecom. As vozes de todas as vertentes.

Foram convidados e confirmara presença para tratar desse tema Arcanjo Mendonça, sócio administrador da Turbomais Networks; osé Borges da Silva Neto, superintendente de Competição da Anatel e Marcos Venicius Leite Vasconcelos, especialista em Regulação da Aneel. Rodrigo Oliveira, presidente da ASPRO vai mediar esse debate.

Mais Valor para o ISP e as inúmeras opções de serviços são temas que serão tratados no quarto painel, com a apresentação de novos modelos de negócios com a oferta de serviços de valor adicionado, inovação e diferenciação de serviços, desafios e oportunidades, além das perspectivas futuras. Vão participar das discussões André Müller Borges, presidente do Icaro Media Group para o Brasil e América Latina; Onã Saminêz, diretor Geral da Novacia e Paulo Donini, diretor Sales/Partnerships da FiBrasil. O moderador será Djalma Petit, presidente da Tecsoft.

O painel Segurança Cibernética. O que os ISPs precisam saber? Vai aborda a importância da segurança cibernética na rede de banda larga fixa, desafios e melhores práticas para os operadores regionais e experiências de casos de ataques cibernéticos em operadores regionais e lições aprendidas. Alessandro Barreto, coordenador do Laboratório de Operações Cibernéticas (Ciberlab) do Ministério da Justiça e Miriam Wimmer, diretora da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) serão os debatedores. Rodrigo Jonas Fragola, CEO da Ogasec Cyber Security vai moderar o painel.

O último debate versará sobre Comercial e Marketing: Como manter e conquistar clientela. Com a concorrência acirrada no mercado, é fundamental investir em ações de marketing que sejam atrativas e retenham os clientes existentes. Além disso, é preciso entender as necessidades dos clientes e oferecer soluções personalizadas, garantindo sua fidelidade e satisfação. Confirmaram presença nessa discussão Leonardo Correia, executivo de Negócios & Conselho de Administração da Cleartech; Giuliano Pamplona, empresário do setor de Comunicação e Matheus Ritchelly, especialista em Marketing Digital.

O ISP Business de Brasília ainda terá cursos técnicos com os temas e-TOM para Provedores; Retenção e Monetização da Base de Clientes; Data drive em telecomunicações e Gestão de Provedores: Como alavancar seu Negócio. Contará ainda com espaço para network e feira.

