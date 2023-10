IPV7.Cloud nasce com a aquisição da Futura IT

A IPV7 anunciou a aquisição da FuturaIT, consolidando-se assim no mercado de nuvem. Segundo o CEO da empresa, Droander Martins, a IPV7.Cloud nasce com a missão de atuar como uma boutique cloud, voltada para a especialização e customização. “A incorporação da FuturaIT é estratégica. Eleva nossas competências e reafirma nosso compromisso com a inovação e a excelência na prestação de serviços de alta complexidade”, declara Martins. O valor da transação não foi revelado.

Robson Felthaus, fundador e CEO da Futura IT, ex head de Infraestrutura e Negócios da Brasil Tecpar, torna-se sócio e diretor de Tecnologia e Operações da IPV7.Cloud. Ele diz que ” com a formação da IPV7.Cloud, percebemos uma sinergia imediata. Somos duas entidades que valorizam a excelência e a precisão em cada solução entregue. A IPV7.Cloud é uma oportunidade ímpar para elevar nossas soluções e projetos a novos patamares de excelência e inovação.”

Carlos Eduardo Bampi, Maria Eduarda Subtil e Ana Paula Araujo, também sócios da empresa, enxergam este movimento um passo crucial para a ampliação e aperfeiçoamento do portfólio de soluções da empresa. A IPV7.Cloud promete redefinir as expectativas do mercado com uma combinação de expertise técnica, inovação constante e um compromisso com a satisfação do cliente.

A empresa conta com a certificação ISO 9001, e faz planos de obter a certificação ISO 27001 no primeiro trimestre do próximo ano, para ampliar os padrões de segurança. Segundo Martins, a empresa quer ” oferecer soluções de cloud verdadeiramente personalizadas, diferentemente dos grandes players como AWS, Azure, Google Cloud, entre outros.”

A IPV7 é uma empresa nacional especializada em engenharia, auditoria, consultoria técnica, gerenciamento e monitoramento avançado de redes multisserviços e recentemente anunciou acordo com a NVIDIA nas áreas de inteligência artificial, machine learning e redes neurais com o objetivo de unir a rede física com a rede lógica.