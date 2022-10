iPhone 14 e Galaxy Z Fold4 superam antecessores em desempenho com 5G, aponta Speedtest

No Brasil, novos smartphones da Apple e da Samsung também se mostram mais velozes para download e upload do que modelos predecessores

Com tecnologia de ponta, o iPhone 14, da Apple, e o Galaxy Z Fold4, da Samsung, atraem consumidores em todo o mundo, inclusive no Brasil. Recém-lançados, os smartphones, abastecidos com a tecnologia 5G, prometem entregar experiências mais velozes de download e upload do que os modelos anteriores. Mas será que conseguem?

Segundo o Speedtest, serviço online de análise de métrica de desempenho de acesso à internet, da Ookla, sim, os novos aparelhos são, de fato, mais eficientes que os antecessores.

Avaliando dez países nos quais os dispositivos atuais e antecessores estão disponíveis (Arábia Saudita, Austrália, Brasil, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, França, Singapura, Suíça e Taiwan), o teste aponta que, com todos no 5G, o Galaxy Fold4 supera o Galaxy Fold3 em todos os mercados pesquisados, exceto na Austrália. Também há empate entre os dois aparelhos na Coreia do Sul e em Taiwan.

No caso do smartphone da Apple, o iPhone 14 se mostra mais veloz do que o iPhone 13 em todos os países pesquisados, tanto para baixar dados quanto para transmiti-los à rede.

Brasil

Especificamente sobre o Brasil, o Speedtest indica que, no que diz respeito ao desempenho, o consumidor que migrar para os novos modelos da Apple e da Samsung não vai se arrepender.

No caso do Galaxy Z Fold4, o modelo entrega uma velocidade média de download de 483,26 Mbps, contra 173,09 Mbps do Fold3. Para upload, o dispositivo recém-lançado atinge a taxa média de 46,20 Mbps, ante 25,70 Mbps do predecessor.

O novo aparelho da Apple também se mostra mais parrudo do que o anterior ao estar conectado ao 5G. Segundo o teste, todos os modelos do iPhone 14 tiveram um desempenho muito mais rápido do que os equivalentes do iPhone 13.

No quesito download, em primeiro lugar, ficou o iPhone 14 Pro Max (493,31 Mbps), seguido dos modelos iPhone 14 Pro (429,82 Mbps) e iPhone 14 (350,69 Mbps). O iPhone 13 (220,14 Mbps), o iPhone 13 Pro Max (215,27 Mbps) e o iPhone 13 Pro (200,35 Mbps) não demonstraram atingir o mesmo desempenho.

O panorama não muda quando se avalia a taxa de upload. Os modelos iPhone 14, variando de 32,41 Mbps a 37,39 Mbps, ficaram à frente dos aparelhos iPhone 13, que oscilaram de 25,52 Mbps a 26,04 Mbps.

No Brasil e nos demais países, os testes com os dispositivos da Samsung foram feitos de 26 de agosto a 26 de setembro, enquanto os smartphones da Apple foram avaliados de 16 de setembro a 6 de outubro.

