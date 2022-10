IPCA cai pelo 3º mês seguido, com influência de telecom

Setembro fechou com Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de -0,29%, o terceiro mês seguido de deflação, com influência do setor de telecom. O resultado foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, 11.

De acordo com o IBGE, assim como em agosto, o grupo dos transportes foi o que mais contribuiu com o impacto negativo mais intenso sobre o IPCA do mês: -0,41 ponto percentual (p.p.). Em seguida, está os o grupo de Comunicação (com -2,08% de variação individual) e Alimentação e bebidas (-0,51%), ambos representando -0,11 p.p.

No ano passado, Comunicação havia fechado o mês de setembro com alta de 0,07 no IPCA, sendo a segunda alta consecutiva (em agosto de 2021, subiu 0,23).

ICMS

Até julho, os resultados do IPCA para o grupo da Comunicação estavam superiores aos dos anos anteriores. A deflação ocorreu principalmente após estados e municípios regulamentarem a lei que incluiu telecom, transporte coletivo, combustíveis e energia no rol de bens e serviços essenciais para fins de tributação, proibindo cobrança de ICMS superior à alíquota geral – o que reduziu as taxas para valores entre 17% e 18%. As atualizações ocorreram entre o final de junho e início de julho, com impacto principalmente a partir de agosto.

Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, quatro tiveram queda em setembro, todos eles com impactos diretos ou indiretos da redução do ICMS.

De acordo com o IBGE, o recuo do grupo Comunicação (-2,08%) foi puxado por acesso à internet (-10,55%) e por telefonia, internet e tv por assinatura (-2,70%). Juntos, os dois subitens contribuíram com -0,09 p.p. no IPCA de setembro.

Os equipamentos de telecom aparecem como influência na queda do IPCA no grupo dos Artigos de residência (o quarto grupo com queda). Segundo o instituto, a variação negativa de -0,13% para este nicho está relacionada à queda do item TV, som e informática (-1,84%), tendo em vista a redução dos preços dos televisores (-2,66%).

