IoT para as empresas e casos de uso das redes privativas em Live Tele.Síntese

Como a IoT, Internet das Coisas, está impactando as empresas e a sociedade brasileira é o tema do primeiro painel da Live IoT e as Redes Privativas, que acontece nos dias 27 e 28 de julho. Esse primeiro painel, que começará às 9h50, contará com a presença de Daniel Fuchs | Diretor de Inovação da Datora Arqia; Marcus Pinheiro | Executivo Líder em Telecomunicações do Gartner Brasil; e Paulo Sppacacherque | Presidente da Associação Brasileira de Internet das Coisas – ABINC.

Logo em seguida, às 11 horas, será promovido o debate sobre o Fomento à Indústria de IoT com dirigentes do MCTI, do BNDES, da Anatel e do setor privado. Participam do painel Andre Martins | CEO da NLT; Carlos Azen | Gerente de Financiamento do BNDES; Henrique Miguel | Diretor do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação Digital do MCTI; Vinícius Caram Guimarães | Superintendente de Outorga e Recursos à Prestação da Anatel.

A manhã termina com a apresentação de Rafael Terranova | Especialista de Marketing de Produto da Padtec, sobre as oportunidades das redes 5G.

Segundo dia

No dia 28 de julho, sexta-feira, o evento começa às 9h30 com a palestra especial de Leandro Rebouças | Gerente de Produtos da Telefónica Tech IoTCo, que falará sobre as diferentes opções de aplicações.

O terceiro painel do evento, que começará às 9h50, irá tratar dos Desafios Operacionais das redes privativas. Participam dessa Mesa Diego Aguiar | Diretor de Operações da Telefónica Tech IoTCo; Leandro Avanco | Gerente de Sistemas Embarcados e Internet das Coisas (SICE) do IPT; e Luciano Saboia | Diretor de Pesquisa e Consultoria de Telecomunicações para a América Latina do IDC Brasil

O último painel do evento, que começará às 11 horas vai trazer as aplicações das redes privativas para o setor de logística. Participam dessa Mesa Lilio Neto | Innovation HEAD Brazil e Innovation Evangelist LATAM na DHL Supply Chain

Eduardo Polidoro | Diretor de IoT da Claro e Roberto Paveck | Gerente de Planejamento Logístico do Porto de Santos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas aqui.